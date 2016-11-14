Более 160 тыс. домохозяйств получили субсидию в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня субсидию получили 165 тыс. домохозяйств Кировоградской области. Об этом во время совещания в ОГА сообщил глава области Сергей Кузьменко, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе премьер проводил селекторное совещание, на котором говорил, что помощь гражданам Украины на оплату коммунальных услуг является безвозвратной поддержкой государства граждан Украины. Еще раз подчеркиваю, что у государства достаточно возможностей каждому гражданину Украины, который имеет недостаточный заработок, помочь в уплате комуслуг", - сообщил С.Кузьменко.
Также он добавил, что в прошлом году субсидию получили 112 тыс. домохозяйств. Все домохозяйства, которые имели субсидии, переоформили помощь на текущий год.
"Департамент продолжает работать, и каждый гражданин, который имеет недостаточно средств, чтобы самостоятельно оплатить счета, которые сегодня поступили, имеет возможность обратиться в соответствующее управление соцзащиты и получить поддержку от государства", - отметил чиновник.
Напомним, как сообщал УНН, субсидию в Кировоградской области получили более 38% домохозяйств.