Понад 140 тисяч українців повернулися з Європи до України, переважно чоловіків - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. До України повернулися з Європи понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіки. Про це у своєму Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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"Понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав сил територіальної оборони. Звісно, є ті, хто тікає. Але весь світ бачить, як український народ б’ється за свою країну", - написав Резніков.
Деталі
За його словами, вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які "готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті".
"Щоб кремлівське зло не поширювалося", - додав міністр.
Доповнення
До України прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, щоб допомогти народу протистояти російському загарбнику.
Так, колишні британські морські піхотинці прибули в Україну.