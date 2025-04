Британські колишні морські піхотинці прибули в Україну

Деталі

Також в Україну готові приїхати три тисячі американських добровольців, щоб у лавах Міжнародного батальйону боротися з російськими окупантами.

Нагадаємо

Росія офіційно анонсувала обстріли України.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 5, 2022