Британські колишні морські піхотинці прибули в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Колишні британські морські піхотинці прибули в Україну. Про це повідомив у Twitter Lucas Tomlinson, журналіст FoxNews, передає УНН.
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Також в Україну готові приїхати три тисячі американських добровольців, щоб у лавах Міжнародного батальйону боротися з російськими окупантами.
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Росія офіційно анонсувала обстріли України.
Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to help pic.twitter.com/SBM5uINC9j— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 5, 2022