Британские бывшие морские пехотинцы прибыли в Украину

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Украину. Об этом сообщил в Twitter Lucas Tomlinson, журналист FoxNews, передает УНН.

Детали

Также в Украину готовы приехать три тысячи американских добровольцев, чтобы в рядах Международного батальона бороться с российскими оккупантами.

Напомним

Россия официально анонсировала обстрелы Украины.

Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to helppic.twitter.com/SBM5uINC9j

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews)March 5, 2022

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