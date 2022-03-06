Британские бывшие морские пехотинцы прибыли в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Украину. Об этом сообщил в Twitter Lucas Tomlinson, журналист FoxNews, передает УНН.
Детали
Также в Украину готовы приехать три тысячи американских добровольцев, чтобы в рядах Международного батальона бороться с российскими оккупантами.
Напомним
Россия официально анонсировала обстрелы Украины.
Former British Royal Marines have come to Ukraine to help fight Russians. Ben says he felt ‘massively’ compelled to helppic.twitter.com/SBM5uINC9j— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews)March 5, 2022