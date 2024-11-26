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Киевляне получили письма с "угрозами" якобы подрыва объектов в столице и других городах

Киевляне получили письма с "угрозами" якобы подрыва объектов в столице и других городах

Киев  •  УНН

 • 2338 просмотра

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В Киеве и других городах разослали письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах. Автор писем назвался ветераном АТО, но указал неправильные адреса, что может быть российским фейком.

Киевляне получили письма, в которых говорилось о том, что в столице и других городах якобы заложены взрывные устройства и речь идет об угрозе "подрыва" объектов, передает УНН.

В письме отмечалось, что якобы заминирован ряд объектов, в частности, в Житомире и Одессе - ТРЦ, в Киеве - школа, гостиница, телеканал. Псевдоминер заявил, что первый взрыв якобы произошел на улице Машиностроительной, 41.

Тем не менее, автор письма напутал с адресами, локации указаны с ошибками.

Также в письме утверждается, что автором якобы является ветеран АТО.

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Взрывов в Киеве сегодня не было.

Вероятно, данное письмо может быть нацелено на подрыв статуса украинских ветеранов и российскую пропаганду.

УНН обратилось в полицию и СБУ относительно данного письма.

Агент российских спецслужб пытался взорвать полицейских в центре Киева, его задержали - СБУ26 нояб. 2024, 08:32 • 19422 просмотра

Дополнение

Источники УНН сообщали, что в  Украине фиксируется волна диверсий против военнослужащих и правоохранителей с использованием взрывчатки и гранат.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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