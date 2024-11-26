Киевляне получили письма с "угрозами" якобы подрыва объектов в столице и других городах
Киев • УНН
В Киеве и других городах разослали письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах. Автор писем назвался ветераном АТО, но указал неправильные адреса, что может быть российским фейком.
Киевляне получили письма, в которых говорилось о том, что в столице и других городах якобы заложены взрывные устройства и речь идет об угрозе "подрыва" объектов, передает УНН.
В письме отмечалось, что якобы заминирован ряд объектов, в частности, в Житомире и Одессе - ТРЦ, в Киеве - школа, гостиница, телеканал. Псевдоминер заявил, что первый взрыв якобы произошел на улице Машиностроительной, 41.
Тем не менее, автор письма напутал с адресами, локации указаны с ошибками.
Также в письме утверждается, что автором якобы является ветеран АТО.
Взрывов в Киеве сегодня не было.
Вероятно, данное письмо может быть нацелено на подрыв статуса украинских ветеранов и российскую пропаганду.
УНН обратилось в полицию и СБУ относительно данного письма.
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Дополнение
Источники УНН сообщали, что в Украине фиксируется волна диверсий против военнослужащих и правоохранителей с использованием взрывчатки и гранат.