Агент российских спецслужб пытался взорвать полицейских в центре Киева, его задержали - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который пытался взорвать наряд полиции в центре Киева, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"СБУ и Нацполиция задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева 17 ноября этого года", - указали в спецслужбе.

В тот день наряд полиции прибыл на вызов о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы.

"При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1. Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских", - указали в СБУ.

"По материалам СБУ, этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевской области, который уже 6 раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из тюрьмы", - отметили в спецслужбе.

Перед установкой "растяжки" агент, как сообщается, выполнил "тестовое" задание: поджег релейный шкаф Укрзализныци в окрестностях столицы и направил соответствующие видео куратору. "После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию для совершения теракта против украинских правоохранителей", - сообщили в СБУ.

"Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там "растяжку" с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени. По результатам профессиональных действий полиции во время взрыва никто не пострадал. Вскоре правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам", - рассказали в спецслужбе.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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