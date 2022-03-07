Более 140 тысяч украинцев вернулись из Европы в Украину, преимущественно мужчин - Резников

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"Более 140 тысяч украинцев, преимущественно - мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды сил территориальной обороны. Конечно, есть те, кто убегает. Но весь мир видит, как украинский народ бьется за свою страну", - написал Резников.

Детали

По его словам, уже более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые "готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте".

"Чтобы кремлевское зло не распространялось", - добавил министр.

Дополнение

В Украину направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира, чтобы помочь народу противостоять российскому захватчику.

К примеру, бывшие британские морские пехотинцы прибыли в Украину.