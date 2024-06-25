Понад 100 вибухів: упродовж дня 11 громад Сумщини були під вогнем ворога
Київ • УНН
24 червня російська армія 33 рази завдала ударів по 11 населених пунктах Сумської області, зафіксовано 108 вибухів з артилерії, мінометів, безпілотників та мін.
Протягом дня 24 червня армія РФ 33 рази завдала ударів по Сумщині. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
- По Шалигинській громаді були удари з мінометів (5 вибухів).
- По Середино-Будській громаді здійснено удари FPV-дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
- Юнаківська громада зазнала ударів з артилерії (2 вибухи) та двома FPV-дронами (2 вибухи).
- У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- На Зноб-Новгородську громаду армія РФ скинула 8 мін.
- У Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
- У Хотінській громаді був обстріл з танку (2 вибухи).
- По Ворожбянській громаді зафіксовано удар FPV-дронами (3 вибухи).
- На Есманьську громаду армійці РФ скинули 26 мін.
- По Білопільській громаді були удари з артилерії (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
- По Новослобідській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Також вночі та зранку 24 червня військові РФ здійснили 6 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
Війська рф шість разів обстріляли п'ять громад на Сумщині 24.06.24, 10:44 • 18005 переглядiв