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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Понад 100 вибухів: упродовж дня 11 громад Сумщини були під вогнем ворога

Київ • УНН

 • 21995 перегляди

24 червня російська армія 33 рази завдала ударів по 11 населених пунктах Сумської області, зафіксовано 108 вибухів з артилерії, мінометів, безпілотників та мін.

Понад 100 вибухів: упродовж дня 11 громад Сумщини були під вогнем ворога

Протягом дня 24 червня армія РФ 33 рази завдала ударів по Сумщині. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

  • По Шалигинській громаді були удари з мінометів (5 вибухів).
  • По Середино-Будській громаді здійснено удари FPV-дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
  • Юнаківська громада зазнала ударів з артилерії (2 вибухи) та двома FPV-дронами (2 вибухи).
  • У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • На Зноб-Новгородську громаду армія РФ скинула 8 мін.
  • У Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
  • У Хотінській громаді був обстріл з танку (2 вибухи).
  • По Ворожбянській громаді зафіксовано удар FPV-дронами (3 вибухи).
  • На Есманьську громаду армійці РФ скинули 26 мін.
  • По Білопільській громаді були удари з артилерії (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
  • По Новослобідській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Також вночі та зранку 24 червня військові РФ здійснили 6 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Війська рф шість разів обстріляли п'ять громад на Сумщині 24.06.24, 10:44 • 18005 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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