24 июня российская армия 33 раза нанесла удары по 11 населенным пунктам Сумской области, зафиксировано 108 взрывов из артиллерии, минометов, беспилотников и мин.
В течение дня 24 июня армия РФ 33 раза нанесла удары по Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Есманьская, Шалигинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Также ночью и утром 24 июня военные РФ совершили 6 обстрелов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская общины.
Войска рф шесть раз обстреляли пять громад на Сумщине24 июня 2024, 07:44 • 17125 просмотров