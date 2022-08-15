Понад 100 вибухів: вранці окупанти з артилерії обстріляли Чернігівщину

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"Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади. Із 8 ранку більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку – обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо без жертв" – ідеться у повідомленні.

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