Фінляндія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що Фінляндія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Чернігівської області, інформує УНН.
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Кирило Тимошенко провів перемовини з Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Вони домовились про участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини.
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"Окремо презентував план будівництва житла для переселенців. Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Тимошенко, після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.
Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок.
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