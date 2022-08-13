Еммануель Макрон підписав ратифікацію про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Еммануель Макрон підписав ратифікацію про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомила пресслужба Єлисейського палацу. Про це інформує УНН.
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Еммануель Макрон підписав ратифікаційні протоколи про згоду Парижа зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО. У заяві зазначається, що "суверенний вибір Фінляндії та Швеції" дозволить зміцнити їхню безпеку на тлі загрози у безпосередній близькості від їх кордонів.
У Парижі впевнені, що цей крок зробить значний внесок у "європейську безпеку".
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Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого.
Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп". Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина задекларувала, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.
29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.
Американський Сенат підтримав резолюцію щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, тим самим давши згоду на пропозицію президента Джо Байдена.