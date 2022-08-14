Финляндия выразила готовность помочь Украине в восстановлении Черниговщины

Детали

Кирилл Тимошенко провел переговоры с Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне. Они договорились об участии Финляндии в восстановлении Черниговщины.

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"Отдельно презентовал план строительства жилья для переселенцев. Он разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена ​​соответствующая документация. Предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр", - говорится в сообщении.

Как отметил Тимошенко, после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

Сегодня Черниговщина нуждается в быстром восстановлении более 4 479 жилых объектов’– это 1 029 многоэтажек и 3 231 частный дом.

Напомним

Эммануэль Макрон подписал ратификацию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.