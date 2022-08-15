Более 100 взрывов: утром оккупанты из артиллерии обстреляли Черниговскую область

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"Массированные обстрелы Новгород-Северской громады. Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра российская армия дважды обстреляла территорию громады. С 8 утра более 70 взрывов (вероятно от вражеской артиллерии) в окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских зданий. После 9 утра – обстрел территории возле села Пушкари. Почти 60 взрывов. Также вероятно ствольная артиллерия. Предварительно без жертв" – говорится в сообщении.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Финляндия выразила готовность помочь в восстановлении Черниговской области.