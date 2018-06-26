Помпео: США потрібно проявляти гнучкість у відносинах з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео налаштований на пошук областей, в яких можлива взаємодія між США та Росією. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам газети The Wall Street Journal, інформує УНН.
Як зазначається в матеріалі, шеф американської дипломатії заявив про можливість обмеженого співробітництва між США і РФ. “Є багато речей, щодо яких у нас є розбіжності. У нас надзвичайно різні цінності, але є і області, де ми знаходимо збіги”, — констатував він. “Завдання для держсекретаря — виявити такі області, в яких ми можемо працювати, в той же час забезпечуючи безпеку Америки від гірших дій з боку влади таких країн”, — додав Помпео.
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Держсекретар також відзначив, що “протягом більше десяти років” зовнішня політика США була “сфокусована на боротьбі з тероризмом і в набагато меншому ступені на протистоянні великих держав”. Помпео в зв’язку з цим висловився за те, щоб США проявляли не тільки наполегливість, але і гнучкість по відношенню до Росії і Китаю. Держсекретар звинуватив КНР в порушенні правил ведення торгівлі.
“Вони здійснюють крадіжку інтелектуальної власності, застосовують грабіжницькі методи в економіці”, — сказав Помпео про китайську владу. Він зазначив, що з метою уникнення більш серйозної конфронтації між Вашингтоном і Пекіном потрібно, щоб обидві держави визнавали довгострокові інтереси один одного і уникали підходів, заснованих на антагонізмі.
Нагадаємо, помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву наприкінці червня.