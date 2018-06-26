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Помпео: США нужно проявлять гибкость в отношениях с Россией

Помпео: США нужно проявлять гибкость в отношениях с Россией

Киев  •  УНН

 • 9704 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео настроен на поиск областей, в которых возможно взаимодействие между США и Россией. Об этом он заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, передает УНН.

Как отмечается в материале, шеф американской дипломатии заявил о возможности ограниченного сотрудничества между США и РФ. “Есть много вещей, о которых у нас есть разногласия. У нас очень разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения”, — констатировал он. “Задача для госсекретаря — выявить такие области, в которых мы можем работать, в то же время обеспечивая безопасность Америки от худших действий со стороны власти таких стран”, — добавил Помпео.

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Госсекретарь также отметил, что “на протяжении более десяти лет” внешняя политика США была “сфокусирована на борьбе с терроризмом и в гораздо меньшей степени на противостоянии великих держав”. Помпео в связи с этим высказался за то, чтобы США проявляли не только настойчивость, но и гибкость по отношению к России и Китая. Госсекретарь обвинил КНР в нарушении правил ведения торговли.

“Они совершают кражу интеллектуальной собственности, применяют грабительские методы в экономике”, — сказал Помпео о китайской власти. Он отметил, что во избежание более серьезной конфронтации между Вашингтоном и Пекином нужно, чтобы оба государства признавали долгосрочные интересы друг друга и избегали подходов, основанных на антагонизме.

Напомним, помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня.

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