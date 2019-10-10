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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Помпео: США не давали "зелене світло" Туреччині на операцію в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. США не давали Туреччині “зелене світло” на операцію в Туреччині, твердження про подібне є неправдивою інформацією. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телеканалу PBS, передає УНН.

Помпео: США не давали "зелене світло" Туреччині на операцію в Сирії

“Це брехня. США не давали Туреччині „зеленого світла“, — підкреслив Помпео. — Згадайте нашу задачу (в Сирії). Ми прийшли туди, де людей вбивали, спалювали, тримали в клітках. Президент почав кампанію з руйнування халіфату, і це було досягнуто”. Говорячи про відвід військ, держсекретар зазначив, що дане рішення прийнято, щоб не наражати військовослужбовців США на ризик.

“Ми продовжимо захищати своїх громадян від терористичної загрози”, — підкреслив він. Разом з тим, Помпео не вважає, що вихід із зони операції Туреччини призведе до відродження терористичної організації “Ісламська держава” (ІД).

“Я не вірю, що це станеться”, — сказав Помпео, коментуючи відповідні заяви американських законодавців. — Президент США Дональд Трамп розуміє загрозу“.

Нагадаємо, раніше, 9 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок анонсованої раніше наступальної операції проти сирійських курдів. На цей крок Ердоган пішов попри те, що перед цим від силового сценарію Анкару застерігали Дамаск та Вашингтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністерство оборони Туреччини: наземні війська зайшли на територію Сирії

Операція під назвою “Джерело миру” покликана запобігти виникненню “терористичного коридору” в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, кажуть у Анкарі.

Турецький уряд вважає курдські “Загони народної самооборони” (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою “Робітничої партії Курдистану” (РПК).

Наступ турецьких військ вже засудили в Берліні, Європейському Союзі, а президент США Дональд Трамп назвав його “поганою ідеєю”. Крім того, Сенат США відреагував на цю силову операцію розробкою резолюції про запровадження санкцій проти Туреччини.

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