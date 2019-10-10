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Помпео: США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии

Киев • УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. США не давали Турции “зеленый свет” на операцию в Турции, утверждение о подобном является неправдивой информации. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу PBS, передает УНН.

Помпео: США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии

“Это ложь. США не давали Турции „зеленый свет“, — подчеркнул Помпео. — Вспомните нашу задачу (в Сирии). Мы пришли туда, где людей убивали, сжигали, держали в клетках. Президент начал кампанию по разрушению халифата, и это было достигнуто”. Говоря об отводе войск, госсекретарь отметил, что данное решение принято, чтобы не подвергать военнослужащих США на риск.

“Мы продолжим защищать своих граждан от террористической угрозы”, — подчеркнул он. Вместе с тем, Помпео не считает, что выход из зоны операции Турции приведет к возрождению террористической организации “Исламское государство” (ИГ).

“Я не верю, что это произойдет”, — сказал Помпео, комментируя соответствующие заявления американских законодателей. — Президент США Дональд Трамп понимает угрозу“.

Напомним, ранее, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале анонсированной ранее наступательной операции против сирийских курдов. На этот шаг Эрдоган пошел несмотря на то, что перед этим от силового сценария Анкару предостерегали Дамаск и Вашингтон.

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Операция под названием “Источник мира” призвана предотвратить возникновение “террористического коридора” в Сирии близ турецкой границы, а также гарантировать в этом регионе мир, говорят в Анкаре.

Турецкое правительство считает курдские “Отряды народной самообороны” (YPG) сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями “Рабочей партии Курдистана” (РПК).

Наступление турецких войск уже осудили в Берлине, Европейском Союзе, а президент США Дональд Трамп назвал его “плохой идеей”. Кроме того, Сенат США отреагировал на эту силовую операцию разработкой резолюции о введении санкций против Турции.

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