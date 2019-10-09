Міністерство оборони Туреччини: наземні війська зайшли на територію Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Турецькі наземні війська зайшли на територію Сирії, повідомило Міністерство оборони Туреччини, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Наразі вони об’єдналися із своїми союзниками — сирійськими опозиційними силами. Інших деталей відомство не уточнює.
За даними базованої в Лондоні Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок ударів турецької авіації загинули щонайменше 15 людей.
9 жовтня Туреччина почала операцію “Джерело миру” на півночі Сирії, де проживають курди. Військові літаки завдали авіаудару по сирійському місту Рас-аль-Айн.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити “безпечну зону”, а його ціль — “курдські бойовики” та члени угруповання “Ісламська держава” на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців “терористами”.
Перед цим сили США почали виведення військ з районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.
Курдські сили, як союзник Штатів в регіоні у боротьбі з угрупованням “Ісламська держава”, назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії “ударом в спину”.
Президент США Дональд Трамп назвав “поганою ідеєю” військову операцію Туреччини на півночі Сирії. За його словами, Вашингтон “не погоджував цю атаку”.