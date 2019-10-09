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Министерство обороны Турции: наземные войска зашли на территорию Сирии

Киев • УНН

 • 11600 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Турецкие наземные войска зашли на территорию Сирии, сообщило Министерство обороны Турции, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Министерство обороны Турции: наземные войска зашли на территорию Сирии

Сейчас они объединились со своими союзниками — сирийскими оппозиционными силами. Других деталей ведомство не уточняет.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли по меньшей мере 15 человек.

9 октября Турция начала операцию “Источник мира” на севере Сирии, где проживают курды. Военные самолеты нанесли авиаудар по сирийскому городу Рас-аль-Айн.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать “безопасную зону”, а его цель — “курдские боевики” и члены группировки “Исламское государство” на севере Сирии. Анкара считает курдских бойцов “террористами”.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией, через несколько часов после того, как Вашингтон объявил, что будет держаться в стороне планируемой турецкой операции против курдских сил в северо-восточной Сирии.

Курдские силы, как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой “Исламское государство”, назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии “ударом в спину”.

Президент США Дональд Трамп назвал “плохой идеей” военную операцию Турции на севере Сирии. По его словам, Вашингтон “не согласовывал эту атаку”.

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