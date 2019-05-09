Помпео: "Північний потік-2" не має бути завершений

Помпео, в рамках свого туру Європою, прибув до столиці Великої Британії для переговорів з прем’єр-міністеркою Мей та головою МЗС Джеремі Хантом. Зокрема, повідомляється, що він прибув до Лондона за місяць до офіційного візита президента США Дональда Трампа до Великої Британії.

“Він сказав, що не можна допустити продовження здійснення російського проекту "Північний потік-2", проекту будівництва газопроводу з Росії до Німеччини”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-служба Держдепартаменту оголосила, що Помпео в період з 5 по 9 травня відвідає Фінляндію, Німеччину, Великобританію, а також Данію та Гренландію. Однак, у вівторок він скасував візит до Берліна через “проблем в сфері міжнародної безпеки”. Замість цього держсекретар США провів переговори з прем’єр-міністром Іраку Аделем Абдель Махді в Багдаді. У середу він прибув до Лондона, але потім відклав свій візит до Гренландії.