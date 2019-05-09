Помпео: "Северный поток-2" не должен быть завершен

Помпео, во время своего тура по Европе, прибыл в столицу Великобритании для переговоров с премьер-министром Мэй и главой МИД Джереми Хантом. В частности, сообщается, что он прибыл в Лондон за месяц до официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

"Он сказал, что нельзя допустить продолжения осуществления российского проекта "Северный поток-2", проекта строительства газопровода из России в Германию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба Госдепартамента объявила, что Помпео в период с 5 по 9 мая посетит Финляндию, Германию, Великобританию, а также Данию и Гренландию. Однако, во вторник он отменил визит в Берлин из-за "проблем в сфере международной безопасности". Вместо этого госсекретарь США провел переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди в Багдаде. В среду он прибыл в Лондон, но затем отложил свой визит в Гренландии.