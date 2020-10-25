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Помпео обговорив з Лукашенко ситуацію у Білорусі

Помпео обговорив з Лукашенко ситуацію у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео у субботу провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Про це DW повідомили у пресслужбі Держдепартаменту США, передає УНН.

Зазначається, що одною з тем розмов між політиками було звільнення американського політтехнолога з білоруським корінням Віталія Шклярова.

"Державний секретар закликав до повного звільнення та дозволу на негайний виїзд з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - повідомили в Держдепі США.

Крім цього, Майк Помпео "в черговий раз заявив про те, що США підтримують стремління білоруського народу до демократії".

Нагадаємо, політтехнолог Віталій Шкляров був затриманий в Гомелі 29 липня. Йому пред'явлено обвинувачення в організації групових дій, грубо порушуючих громадський порядок, з опором законних вимог влади Білорусі. За словами його адвоката, Шкляров не вважає себе винним, а затримання пов’язує зі своїми публікаціями про Білорусь у різних СМІ. 19 жовтня Шклярова звільнили з СІЗО КГБ Білорусі в Мінську, а пізніше йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Як повідомляв УНН, перед зільненням Шклярова в СІЗО КДБ Білорусі пройшла зустріч Лукашенко з арештованими членами білоруської опозиції.

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