Помпео обговорив з Лукашенко ситуацію у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео у субботу провів телефонну розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Про це DW повідомили у пресслужбі Держдепартаменту США, передає УНН.
Зазначається, що одною з тем розмов між політиками було звільнення американського політтехнолога з білоруським корінням Віталія Шклярова.
"Державний секретар закликав до повного звільнення та дозволу на негайний виїзд з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - повідомили в Держдепі США.
Крім цього, Майк Помпео "в черговий раз заявив про те, що США підтримують стремління білоруського народу до демократії".
Нагадаємо, політтехнолог Віталій Шкляров був затриманий в Гомелі 29 липня. Йому пред'явлено обвинувачення в організації групових дій, грубо порушуючих громадський порядок, з опором законних вимог влади Білорусі. За словами його адвоката, Шкляров не вважає себе винним, а затримання пов’язує зі своїми публікаціями про Білорусь у різних СМІ. 19 жовтня Шклярова звільнили з СІЗО КГБ Білорусі в Мінську, а пізніше йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.
Як повідомляв УНН, перед зільненням Шклярова в СІЗО КДБ Білорусі пройшла зустріч Лукашенко з арештованими членами білоруської опозиції.