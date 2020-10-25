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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 53177 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 77550 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 102172 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 120556 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 98369 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100843 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Помпео обсудил с Лукашенко ситуацию в Беларуси

Помпео обсудил с Лукашенко ситуацию в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 14551 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом DW сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, передает УНН.

Отмечается, что одной из тем разговоров между политиками было освобождение американского политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова.

“Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению на немедленный выезд из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова”, — сообщили в Госдепе США.

Кроме этого, Майк Помпео “в очередной раз заявил о том, что США поддерживают стремление белорусского народа к демократии”.

Напомним, политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, с сопротивлением законным требованиям властей Беларуси. По словам его адвоката, Шкляров не считает себя виновным, а задержание связывает со своими публикациями о Беларуси в различных СМИ. 19 октября Шклярова освободили из СИЗО КГБ Беларуси в Минске, а позже ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Как сообщал УНН, перед освобождением Шклярова в СИЗО КГБ Беларуси прошла встреча Лукашенко с арестованными членами белорусской оппозиции.

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