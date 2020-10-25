Помпео обсудил с Лукашенко ситуацию в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом DW сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, передает УНН.
Отмечается, что одной из тем разговоров между политиками было освобождение американского политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова.
“Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению на немедленный выезд из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова”, — сообщили в Госдепе США.
Кроме этого, Майк Помпео “в очередной раз заявил о том, что США поддерживают стремление белорусского народа к демократии”.
Напомним, политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, с сопротивлением законным требованиям властей Беларуси. По словам его адвоката, Шкляров не считает себя виновным, а задержание связывает со своими публикациями о Беларуси в различных СМИ. 19 октября Шклярова освободили из СИЗО КГБ Беларуси в Минске, а позже ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Как сообщал УНН, перед освобождением Шклярова в СИЗО КГБ Беларуси прошла встреча Лукашенко с арестованными членами белорусской оппозиции.