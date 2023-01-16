Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида, повідомляє La Repubblica, пише УНН.
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"Померла Джина Лоллобриджида. Велика героїня італійського кіно, вона народилася в Суб'яко 4 липня 1927 року, їй було 95 років", - повідомляє видання.
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Джина Лоллобриджида - італійська акторка, фотожурналістка і скульпторка. Триразова володарка премії «Давид ді Донателло» за найкращу головну жіночу роль.
Вона відома за ролями у фільмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режисера Крістіана-Жака та «Собор Паризької Богоматері» (1956) режисера Жана Деланнуа.
У 2018 році артистка здобула іменну зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі.