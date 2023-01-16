Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Детали

"Умерла Джина Лоллобриджида. Великая героиня итальянского кино, она родилась в Субьяко 4 июля 1927 года, ей было 95 лет", - сообщает издание.

Справочно

Джина Лоллобриджида - итальянская актриса, фотожурналистка и скульптор. Трехкратная обладательница премии «Давид ди Донателло» за лучшую главную женскую роль.

Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) режиссёра Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» (1956) режиссёра Жана Деланнуа.

В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.