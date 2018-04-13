Померла студентка столичного ВНЗ, яку збив посадовець НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Померла 23-річна студентка столичного вузу, яку 2 квітня, близько 23:30, в Києві на вулиці Васильківській керівник підрозділу детективів НАБУ збив перебуваючи за кермом автомобіля. Про це йдеться в повідомленні Ради громадського контролю НАБУ, передає УНН.
РГК НАБУ висловлює щирі співчуття родині загиблої. Наразі РГК вдалося дізнатися, що за цим фактом одразу було розпочате службове розслідування та зареєстроване кримінальне провадження № 12018100000000322 (ч.2 ст.286 КК), яке за рішенням прокуратури, розслідує Національна поліція. НПУ має провести автотехнічну та інші експертизи.
Як зазначили в управлінні внутрішнього контролю Бюро, детектив протягом усього цього часу надавав фінансову допомогу потерпілій і сприяв проведенню об’єктивного розслідування. За результатами службового розслідування було встановлено, що працівник НАБУ був тверезий, не чинив опору правоохоронцям, одразу після наїзду викликав швидку, поліцію та повідомив внутрішній контроль.
“Ми зв’язались зі слідчим, який веде цю справу, і він підтвердив, що розслідування відбувається без тиску з боку НАБУ. Заплановані автотехнічна та інші експертизи, які мають встановити усі обставини ДТП та наявність порушень з боку водія. Управління внутрішнього контролю очікує на висновки цих досліджень для поновлення службового розслідування”, — додали в РГК НАБУ
Рада громадського контролю НАБУ закликала Національну поліцію невідкладно та об’єктивно розслідувати цю дорожню-транспортну пригоду, а працівника НАБУ повністю співпрацювати зі слідством.
“Також просимо свідків цієї трагічної аварії звернутися до поліції і надати покази для встановлення всіх обставин події. НАБУ ж повинно негайно відреагувати у разі виявлення порушень у діях детектива та застосувати до нього справедливе покарання. РГК НАБУ контролюватиме цю справу і просить родину потерпілої та усіх інших повідомляти, якщо стане відомо про будь-які спроби впливу на слідство або інші порушення”, — резюмували в Раді.
Як повідомляв УНН, ввечері у понеділок, 2 квітня, керівник одного з підрозділів Національного антикорупційного бюро збив пішохода. Подія сталася у Голосіївському районі столиці.