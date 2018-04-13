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Умерла студентка столичного вуза, которую сбил чиновник НАБУ

Умерла студентка столичного вуза, которую сбил чиновник НАБУ

Киев  •  УНН

 • 15291 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Умерла 23-летняя студентка столичного вуза, которую что 2 апреля, около 23:30, в Киеве на улице Васильковской руководитель подразделения детективов НАБУ сбил находясь за рулем автомобиля. Об этом говорится в сообщении Совета общественного контроля НАБУ, передает УНН.

СОК НАБУ выражает искренние соболезнования семье погибшей. Сейчас СОК удалось узнать, что по этому факту сразу было начато служебное расследование и зарегистрировано уголовное производство № 12018100000000322 (ч.2 ст.286 УК), которое по решению прокуратуры, расследует Национальная полиция. НПУ должна провести автотехническую и другие экспертизы.

Как отметили в управлении внутреннего контроля Бюро, детектив течение всего этого времени оказывал финансовую помощь пострадавшей и способствовал проведению объективного расследования. По результатам служебного расследования было установлено, что работник НАБУ был трезв, не сопротивлялся стражам порядка, сразу после наезда вызвал скорую, полицию и сообщил в внутренний контроль.

"Мы связались со следователем, который ведет это дело, и он подтвердил, что расследование происходит без давления со стороны НАБУ. Запланированы автотехническая и другие экспертизы, которые должны установить все обстоятельства ДТП и наличие нарушений со стороны водителя. Управление внутреннего контроля ожидает выводы этих исследований для обновления служебного расследования ", - добавили в СОК НАБУ.

Совет общественного контроля НАБУ призвал Национальную полицию безотлагательно и объективно расследовать это дорожно-транспортное происшествие, а работника НАБУ полностью сотрудничать со следствием.

"Также просим свидетелей этой трагической аварии обратиться в полицию и предоставить показания для установления всех обстоятельств происшествия. НАБУ же должно немедленно отреагировать в случае выявления нарушений в действиях детектива и применить к нему справедливое покарання. СОК НАБУ будет контролировать это дело и просит семью потерпевшей и всех сообщать, если станет известно о каких-либо попытках влияния на следствие или другие нарушения", - резюмировали в Совете.

Как сообщал УНН, вечером в понедельник, 2 апреля, руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

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