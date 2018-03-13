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Помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко

Помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Вчора пішов з життя відомий український телеведучий Олесь Терещенко, передає УНН з посиланням на повідомлення UA:Перший.

"Вчора о 18:40 помер наш колега, друг, заслужений журналіст України, талановитий телеведучий Олесь Терещенко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з серпня 2017 року Олесь боровся з онкологічним захворюванням, проходив курси хіміотерапії і, попри складну хворобу, не втрачав оптимізму та віри, що зовсім скоро повернеться на екрани з програмою "Про головне".

На UA:Перший Олесь Терещенко працював з січня 2009 року та був обличчям телеканалу, провідним телеведучим. Був нагороджений премією Телетріумф у номінації "За значний внесок у розвиток українського телебачення", а також мав почесне звання Заслужений журналіст України.

Нагадаємо, художник-модельєр Юбер Живанши помер у віці 91 року.

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