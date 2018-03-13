Умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера ушел из жизни известный украинский телеведущий Олесь Терещенко, передает УНН со ссылкой на сообщение UA:Перший.
"Вчера в 18:40 умер наш коллега, друг, заслуженный журналист Украины, талантливый телеведущий Олесь Терещенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с августа 2017 года Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизма и веры, что совсем скоро вернется на экраны программы "О главном".
На UA:Перший Олесь Терещенко работал с января 2009 года и был лицом телеканала, ведущим телеведущим. Был награжден премией Телетриумф в номинации "За значительный вклад в развитие украинского телевидения", а также имел почетное звание Заслуженный журналист Украины.
Напомним, художник-модельер Юбер Живанши умер в возрасте 91 года.