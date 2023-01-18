Помер сотенний УПА Мирослав Симчич

Цитата

"Сьогодні відійшов у вічність сотенний УПА, легендарний “Кривоніс”, наш земляк Мирослав Симчич. 5 січня цього року він відзначив свій 100-літній ювілей", - повідомила Онищук.

Деталі

За своє довге життя Мирослав Симчич пережив більше 32 років концтаборів. Однак його не зламали ні жорстокі тортури, ні катування, свій життєвий шлях він присвятив боротьбі за незалежність України, зазначила голова ОВА.

"Надзвичайно цінним є те, що за життя держава все ж таки визнала його Героєм України. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мирославу Симчичу звання «Герой України» з удостоєнням ордена. Мала за честь особисто вручити нагороду пану Мирославу, - вказала Онищук. - Пишаємося, що у нашому краї була така славетна людина. Його подвиги знатиме і пам’ятатиме не одне покоління українців. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким".

Доповнення

У листопаді померла зв'язкова УПА Параска Гальчук.