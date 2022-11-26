Померла зв'язкова УПА Параска Гальчук

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"Наша громада втратила зв'язкову УПА, політкаторжанку Параску Гальчук. Одну з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині тих, хто захищає цю незалежність", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Параска Гальчук народилася у селі Кіданч 2 листопада 1928 року. Виховувалася у свідомій, працьовитій українській родині. Закінчила сім класів сільської школи, а згодом продовжила навчання у Коломийській гімназії. Але через сімейні труднощі змушена була допомагати по господарству. Її чекало прекрасне майбутнє, адже навчання давалося їй дуже легко. Але війна змінила усі плани. Два старші брати вступили до ОУН, за що їх німці розстріляли, молодший брат Михайло, якому було тільки 18, воював у сотні "Спартана", був чотовим з позивним "Лєнта", а сестра Параска стала зв'язковою.

Вона збирала одяг, харчі, передавала цінні відомості для вояків УПА, переводила повстанців до станичної. Але вороги України не спали, 20 листопада 1951 року схопили Параску. Військовим трибуналом була засуджена до 10 років концтаборів в Кіровській області.

5 травня 1955 року звільнена по амністії, реабілітована 1992 року. Ціле життя працювала в колгоспі.

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