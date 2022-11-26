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Умерла связная УПА Параска Гальчук

Умерла связная УПА Параска Гальчук

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Ивано-Франковской области скончалась связная Украинской повстанческой армии (УПА) Параска Гальчук. Как сообщили в Печенежинской территориальной громаде, женщина собирала одежду, продовольствие, а также передавала ценную информацию для воинов УПА, передает УНН.

Цитата

"Наша громада потеряла связную УПА, политкаторжанку Параску Гальчук. Одну из поколения непокоренных, благодаря которым Украина стала независимой и имеет сейчас тех, кто защищает эту независимость", - говорится в сообщении.

Детали

Параска Гальчук родилась в деревне Киданч 2 ноября 1928 года. Воспитывалась в сознательной, трудолюбивой украинской семье. Окончила семь классов сельской школы, а затем продолжила обучение в Коломыйской гимназии. Но из-за семейных трудностей вынуждена была помогать по хозяйству. Ее ждало прекрасное будущее, ведь обучение давалось ей очень легко. Но война изменила все планы. Два старших брата вступили в ОУН, за что их немцы расстреляли, младший брат Михаил, которому было только 18, воевал в сотне "Спартана", был четовым с позывным "Лента", а сестра Параска стала связной.

Она собирала одежду, продовольствие, передавала ценные сведения для воинов УПА, переводила повстанцев в станичную. Но враги Украины не спали, 20 ноября 1951 схватили Параску. Военным трибуналом была приговорена к 10 годам концлагерей в Кировской области.

5 мая 1955 года освобождена по амнистии, реабилитирована в 1992 году. Всю жизнь работала в колхозе.

Ранее

22 ноября в возрасте 89 лет умер сын командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича, политзаключенный и Герой Украины Юрий Шухевич.

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