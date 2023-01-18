Умер сотенный УПА Мирослав Симчич

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"Сегодня отошел в вечность сотенный УПА, легендарный “Кривонос”, наш земляк Мирослав Симчич. 5 января этого года он отметил свой 100-летний юбилей", - сообщила Онищук.

Детали

За свою долгую жизнь Мирослав Симчич пережил более 32 лет концлагерей. Однако его не сломили жестокие пытки, свой жизненный путь он посвятил борьбе за независимость Украины, отметила глава ОВА.

"Чрезвычайно ценным является то, что при жизни государство все же признало его Героем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мирославу Симчичу звание «Герой Украины» с вручением ордена. Имела честь лично вручить награду господину Мирославу, - указала Онищук. - Гордимся, что в нашем крае был такой известный человек. Его подвиги будет знать и помнить не одно поколение украинцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким".

Дополнение

В ноябре умерла связная УПА Параска Гальчук.