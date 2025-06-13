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Помер сесійний гітарист "Океану Ельзи", засновник гурту "4АЙКА" Гриша Чайка

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Пішов з життя засновник гурту "4АЙКА" Гриша Чайка. Він був сесійним гітаристом "Океану Ельзи", останні місяці боровся з раком крові.

Помер сесійний гітарист "Океану Ельзи", засновник гурту "4АЙКА" Гриша Чайка

Пішов із життя засновник гурту "4АЙКА", сесійний гітарист і гітарний технік гурту "Океан Ельзи", учасник гуртів Sunsay і Kislorod Гриша Чайка. Про це повідомляється в Instagram "Океану Ельзи", інформує УНН.

Деталі

Колеги зазначили, що Чайка був талановитим музикантом, учасником "нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років".

Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже

- йдеться у повідомленні.

Довідка

Гриша Чайка заснував гурт 4АЙКА у 2000 році. З 2015 року він працював сесійним гітаристом та гітарним техніком у гурті Океан Ельзи, а також був учасником колективів Sunsay і Kislorod.

Чайка брав участь у концертних виступах та творчих процесах багатьох українських музичних проєктів.

Останні місяці музикант боровся з раком крові.

Нагадаємо

2 лютого виповнилося 10 років з дня загибелі відомого українського співака, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка (Кузьми). 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг - Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці.

Український музикант Юрій Мієлофон загинув під час виконання бойового завдання05.12.24, 13:00 • 18558 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Культура
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