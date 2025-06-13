Умер сессионный гитарист "Океана Эльзы", основатель группы "4АЙКА" Гриша Чайка
Киев • УНН
Ушел из жизни основатель группы "4АЙКА" Гриша Чайка. Он был сессионным гитаристом "Океана Эльзы", последние месяцы боролся с раком крови.
Ушел из жизни основатель группы "4АЙКА", сессионный гитарист и гитарный техник группы "Океан Эльзы", участник групп Sunsay и Kislorod Гриша Чайка. Об этом сообщается в Instagram "Океана Эльзы", информирует УНН.
Детали
Коллеги отметили, что Чайка был талантливым музыкантом, участником "нашей концертной команды, с которым мы работали много лет".
Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг
Справка
Гриша Чайка основал группу 4АЙКА в 2000 году. С 2015 года он работал сессионным гитаристом и гитарным техником в группе Океан Эльзы, а также был участником коллективов Sunsay и Kislorod.
Чайка принимал участие в концертных выступлениях и творческих процессах многих украинских музыкальных проектов.
Последние месяцы музыкант боролся с раком крови.
Напомним
2 февраля исполнилось 10 лет со дня гибели известного украинского певца, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко (Кузьмы). В 2015 году, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молокоза ГАЗ-53. От полученных травм Кузьма погиб на месте.
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