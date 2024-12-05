Украинский музыкант Юрий Миелофон погиб во время выполнения боевого задания

При выполнении военных действий погиб музыкант Юрий Миелофон. Об этом написала украинская певица Lavika в своем Facebook, пишет УНН.

Позавчера, 2 декабря, при выполнении боевого задания погиб мой музыкальный друг Юрий Миелофон. Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я. В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре. Юра так много делал добрых дел и даже находясь на фронте всегда писал первым, спрашивал как состояние и как дела, а когда погиб мой Брат - он агитировал весь свой батальон заходить в Дию и делать огласку на мою петицию, чтобы собрать голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь «брат боролся, и ты борись»