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Украинский музыкант Юрий Миелофон погиб во время выполнения боевого задания

Украинский музыкант Юрий Миелофон погиб во время выполнения боевого задания

Киев  •  УНН

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Музыкант и военный Юрий Миелофон погиб 2 декабря при выполнении боевого задания. Он был известен созданием ремиксов для певицы Lavika и активной волонтерской деятельностью с начала полномасштабного вторжения.

При выполнении военных действий погиб музыкант Юрий Миелофон. Об этом написала украинская певица Lavika в своем Facebook, пишет УНН.

Позавчера, 2 декабря, при выполнении боевого задания погиб мой музыкальный друг Юрий Миелофон. Мы знакомы с 2012 года и совместно с ним делали ремиксы на музыкальные треки Лавики, которые покоряли и зажигали сердца. И вы их наверняка слышали и знаете, просто не знаете что это он, потому что в клипах была я. В начале полномасштабного вторжения Юра написал мне первый из всех друзей и спросил что надо по волонтерке. Он жил в Одессе и как-то очень быстро собрался с мыслями, пока я приходила в себя и была в ступоре. Юра так много делал добрых дел и даже находясь на фронте всегда писал первым, спрашивал как состояние и как дела, а когда погиб мой Брат - он агитировал весь свой батальон заходить в Дию и делать огласку на мою петицию, чтобы собрать голоса. Просил не сдаваться в этом деле, ведь «брат боролся, и ты борись»

- говорится в заметке.
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«Последнее сообщение было с поздравлением меня с Днем Рождения.  После был его сбор, который мы закрыли. А теперь его нет. Есть сын, есть семья.»,- пишет певица.

Напомним 

27-летний капитан Александр Мигуля, командир авиационного звена, погиб 12 августа 2024 года во время выполнения боевого задания. Менская община потеряла своего защитника, который родился 21 апреля 1997 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

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