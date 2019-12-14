Помер ще один постраждалий через виверження вулкану в Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Помер ще один постраждалий від виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд) у Новій Зеландії, що лікувався в лікарні Вайкато. Таким чином, кількість жертв зросла до 15. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter поліції Нової Зеландії.
“У поліції підтвердили, що ще одна людина померла через виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд), що збільшило кількість загиблих до 15. Раніше померлий лікувався в лікарні Вайкато”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліція продовжує приділяти увагу підтримці постраждалих сімей.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 14 загиблих через виверження вулкану в Новій Зеландії.
Також нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкану на приватному острові Вайт-Айленд, який відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час стихії перебували близько сотні людей, розповіла прем’єр-міністер Нової Зеландії Джасінда Ардерн.