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Помер ще один постраждалий через виверження вулкану в Новій Зеландії

Помер ще один постраждалий через виверження вулкану в Новій Зеландії

Київ • УНН

 • 13090 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Помер ще один постраждалий від виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд) у Новій Зеландії, що лікувався в лікарні Вайкато. Таким чином, кількість жертв зросла до 15. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter поліції Нової Зеландії.

“У поліції підтвердили, що ще одна людина померла через виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд), що збільшило кількість загиблих до 15. Раніше померлий лікувався в лікарні Вайкато”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що поліція продовжує приділяти увагу підтримці постраждалих сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 14 загиблих через виверження вулкану в Новій Зеландії.

Також нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкану на приватному острові Вайт-Айленд, який відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час стихії перебували близько сотні людей, розповіла прем’єр-міністер Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

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