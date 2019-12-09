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У Новій Зеландії почалося виверження вулкана на острові Уайт-Айленд

У Новій Зеландії почалося виверження вулкана на острові Уайт-Айленд

Київ • УНН

 • 20740 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Виверження вулкана почалося на новозеландському острові Уайт-Айленд, розташованому в затоці Пленті, в 270 км на південь від міста Окленд. Про це в понеділок повідомила державна геодезична служба Нової Зеландії, передає УНН.

За даними відомства, виверження вулкана почалося близько 14:15 за місцевим часом (3:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого, а код авіаційної безпеки змінений на помаранчевий.

Як повідомляє видання New Zealand Herald, 20 осіб, імовірно, знаходилися на острові в момент виверження. Рятувальники вважають, що кілька з них отримали травми. В даний момент на острів, розташований в 48 км від узбережжя затоки Пленті, направлені вертольоти аварійних служб і бригади швидкої допомоги. У міській лікарні округу Вакатан був створений центр екстреного реагування та відкрито штаб сил цивільної оборони.

Уайт-Айленд — єдиний активний вулканічний острів Нової Зеландії. Попереднє виверження було зафіксовано в кінці 2012 — початку 2013 року. Острів Уайт є одним з найбільш відвідуваних активних вулканів у світі і відкритий для туристичних поїздок.

Нагадаємо, у листопаді на південному заході Японії сталося виверження вулкану.

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