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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102583 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Киев  •  УНН

 • 20740 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Извержение вулкана началось в новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от города Окленд. Об этом в понедельник сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии, передает УНН.

По данным ведомства, извержение вулкана началось около 14:15 по местному времени (3:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Как сообщает издание New Zealand Herald, 20 человек, которые, предположительно, находились на острове в момент извержения. Спасатели считают, что некоторые из них получили травмы. В данный момент на остров, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатан был создан центр экстренного реагирования и открыто штаб сил гражданской обороны.

Уайт-Айленд — единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 — начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

Напомним, в ноябре на юго-западе Японии произошло извержение вулкана.

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