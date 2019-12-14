Кількість загиблих через виверження вулкану в Новій Зеландії зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Через виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд) у Новій Зеландії загинули 14 людей. Близько 20 людей залишаються в реанімації з важкими опіками. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
“Водолази продовжують пошуки у воді біля вулкану Вайт-Айленд у Новій Зеландії, намагаючись витягти ще два тіла. Команда зіткнулась з унікальними складними умовами, коли намагалась дістати тіло, яке помітили у воді. Чотирнадцять смертей було підтверджено з понеділка. Близько 20 людей залишаються в реанімації з важкими опіками”, — повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що водолази зіткнулись з проблемою обмеженої видимості в воді через забруднення. Це вимагає від них додаткових заходів безпеки та використання захисних засобів. Щоразу, як вони виходять з води — їх знезаражують прісною водою.
Повідомляється, що на воді та на березі помітили мертву рибу та вугрів.
“Поліція підтвердила, що однією з жертв була Крістал Єва Брауітт з Австралії. Вона була 21-річною студенткою ветеринарної медицини і її вважали зниклою безвісти. На острові вона була разом з батьком та сестрою, які отримали сильні опіки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що знайдені тіла в Окленді перевіряють фахівці, в тому числі й патологоанатом, медичний лікар та офіцер, що перевіряє відбитки пальців. Поліція також збирає інформацію про можливих жертв: їхній одяг, опис зовнішності, фотографії, відбитки пальців, медичні та стоматологічні записи та зразки ДНК.
Також стало відомо, що серед 47 людей, що перебували на острові під час виверження, 24 були з Австралії, дев’ять із США, п’ять з Нової Зеландії, чотири з Німеччини, двоє з Китаю, двоє з Великобританії та один з Малайзії.
Нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкану на приватному острові Вайт-Айленд, який відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час стихії перебували близько сотні людей, розповіла прем’єр-міністер Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
Також нагадаємо, вчора, 14 грудня, в Новій Зеландії застосували водолазів для пошуків загиблих через виверження вулкану.