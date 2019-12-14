Кількість загиблих через виверження вулкану в Новій Зеландії зросла до 14

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Через виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд) у Новій Зеландії загинули 14 людей. Близько 20 людей залишаються в реанімації з важкими опіками. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.