В Новій Зеландії застосували водолазів для пошуків загиблих через виверження вулкану

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліція Нової Зеландії застосувала водолазів для пошуків ще двох тіл біля вулкану Вайт-Айленд, після того як шість тіл були знайдені під час пошукової операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.