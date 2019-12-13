В Новій Зеландії застосували водолазів для пошуків загиблих через виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поліція Нової Зеландії застосувала водолазів для пошуків ще двох тіл біля вулкану Вайт-Айленд, після того як шість тіл були знайдені під час пошукової операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Поліція Нової Зеландії застосувала дайверів для пошуку двох тіл біля вулкана Вайт-Айленд, після того як шість тіл були знайдені під час пошукової операції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше повідомлялось про вісьмох загиблих. Ще 20 людей, що перебувають в реанімації в тяжкому стані.
"Пошуки в п’ятницю продовжились, незважаючи на ризик повторного виверження. Пошуки двох тіл триватимуть до ранку суботи", - додали у ЗМІ.
Повідомляється, що шестеро тіл зниклих безвісти знайшли під час пошукової операції вранці в п’ятницю, їх вивезли з острова. Щоб перевезти тіла знадобилось чотири години, вісім спеціалістів та вертоліт. Тіла доставили на військово-морський патрульний катер, а потім відвезли на материк.
Також вказано, що вірогідність повторного виверження – 50-60%.
Нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкану на приватному острові Вайт-Айленд, який відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час стихії перебували близько сотні людей, розповіла прем'єр-міністер Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
Також нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що через виверження вулкану загинуло вісім людей.