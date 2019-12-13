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В Новой Зеландии привлекли водолазов для поисков погибших из-за извержения вулкана

В Новой Зеландии привлекли водолазов для поисков погибших из-за извержения вулкана

Киев  •  УНН

 • 11899 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полиция Новой Зеландии применила водолазов для поисков еще двух тел у вулкана Уайт-Айленд, после того как шесть тел были найдены во время поисковой операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Полиция Новой Зеландии применила дайверов для поиска двух тел у вулкана Уайт-Айленд, после того как шесть тел были найдены во время поисковой операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сообщалось о восьми погибших. Еще 20 человек, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Поиски в пятницу продолжились, несмотря на риск повторного извержения. Поиски двух тел продлятся до утра субботы", - добавили в СМИ.

Сообщается, что шесть тел пропавших без вести нашли во время поисковой операции утром в пятницу, их вывезли с острова. Чтобы перевезти тела понадобилось 4:00, восемь специалистов и вертолет. Тела доставили на военно-морской патрульный катер, а затем отвезли на материк.

Также указано, что вероятность повторного извержения - 50-60%.

Напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и у него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Также напомним, ранее сообщал УНН, что из-за извержения вулкана погибло восемь человек.

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