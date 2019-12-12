Кількість загиблих через виверження вулкану у Новій Зеландії зросла до восьми
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Число жертв виверження вулкану на туристичному острові у Новій Зеландії сягнуло вісьмох осіб. Двоє людей померли у лікарнях внаслідок отриманих травм. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Кількість загиблих внаслідок виверження вулкану на острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до вісьмох осіб. У ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм. За даними міністерства охорони здоров'я Нової Зеландії, у важкому стані перебувають ще понад 20 людей. Ймовірно, у зоні лиха знаходяться тіла ще дев'ятьох загиблих, однак через загрозу повторного виверження рятувальники не можуть їх вивезти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкану на приватному острові Вайт-Айленд, який відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час стихії перебували близько сотні людей, розповіла прем'єр-міністер Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
"Вайт-Айленд знаходиться приблизно в 50 кілометрах від основних островів країни. На ньому розташований найактивніший конусний вулкан Нової Зеландії, який на близько 70 відсотків занурений у море", - пише DW.
Як повідомлялося раніше, Нова Зеландія запросила 1,2 млн кв. см донорської шкіри пораненим.