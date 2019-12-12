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Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Количество погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Киев  •  УНН

 • 10092 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Число жертв извержения вулкана на туристическом острове в Новой Зеландии достигло восьми человек. Два человека умерли в больницах в результате полученных травм. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до восьми человек. В ночь на четверг, 12 декабря, два человека умерли в больницах от травм. По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в тяжелом состоянии находятся еще более 20 человек. Вероятно, в зоне бедствия находятся тела еще девяти погибших, однако из-за угрозы повторного извержения спасатели не могут их вывезти", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и возле него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"Уайт-Айленд находится примерно в 50 километрах от основных островов страны. На нем расположен самый активный конусный вулкан Новой Зеландии, который в около 70 процентов погружен в море", - пишет DW.

Как сообщалось ранее, Новая Зеландия запросила 1,2 млн кв. см донорской кожи для раненых.

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