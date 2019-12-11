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Виверження вулкану у Новій Зеландії: країна запросила 1,2 млн кв. см донорської шкіри пораненим

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Нова Зеландія після виверження вулкана на острові Вайт-Айленд запросила у США 1,2 млн кв. см донорської шкіри для пересадки постраждалим від опіків. Про це в середу повідомив телеканал TVNZ, зазначає УНН.

За словами начальника управління охорони здоров’я округу Манукало міста Окленд Пітера Вотсона, донорську шкіру в Нову Зеландію вже направили Банк донорських тканин австралійського штату Вікторія і Донорська служба органів і тканин міста Сідней. Всього Австралія передала для подальшої пересадки постраждалим вже 20 тис. кв. см тканин.

Виверження вулкана, розташованого на новозеландському острові Вайт-Айленд в затоці Пленті в 270 км на південь від Окленда, почалося 9 грудня близько 14:15 за місцевим часом (03:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого (небезпека виверження в безпосередній близькості від вулкана), а код авіаційної безпеки змінений на помаранчевий.

За даними поліції, в момент виверження в околицях і на острові перебувало 47 людей, серед яких були новозеландці та туристи з Австралії, Великої Британії, США, Китаю, Малайзії. Одна людина загинула, ще 38 були доставлені в лікарню округу Вакатан, де пізніше п’ятеро з них померли. Доля восьми чоловік, які залишилися на острові, як і раніше невідома.

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