Виверження вулкану у Новій Зеландії: країна запросила 1,2 млн кв. см донорської шкіри пораненим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Нова Зеландія після виверження вулкана на острові Вайт-Айленд запросила у США 1,2 млн кв. см донорської шкіри для пересадки постраждалим від опіків. Про це в середу повідомив телеканал TVNZ, зазначає УНН.
За словами начальника управління охорони здоров’я округу Манукало міста Окленд Пітера Вотсона, донорську шкіру в Нову Зеландію вже направили Банк донорських тканин австралійського штату Вікторія і Донорська служба органів і тканин міста Сідней. Всього Австралія передала для подальшої пересадки постраждалим вже 20 тис. кв. см тканин.
Виверження вулкана, розташованого на новозеландському острові Вайт-Айленд в затоці Пленті в 270 км на південь від Окленда, почалося 9 грудня близько 14:15 за місцевим часом (03:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого (небезпека виверження в безпосередній близькості від вулкана), а код авіаційної безпеки змінений на помаранчевий.
За даними поліції, в момент виверження в околицях і на острові перебувало 47 людей, серед яких були новозеландці та туристи з Австралії, Великої Британії, США, Китаю, Малайзії. Одна людина загинула, ще 38 були доставлені в лікарню округу Вакатан, де пізніше п’ятеро з них померли. Доля восьми чоловік, які залишилися на острові, як і раніше невідома.