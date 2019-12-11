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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103482 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75575 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103508 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116197 просмотра

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Извержение вулкана в Новой Зеландии: страна пригласила 1,2 млн кв. см донорской кожи раненым

Извержение вулкана в Новой Зеландии: страна пригласила 1,2 млн кв. см донорской кожи раненым

Киев  •  УНН

 • 11692 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новая Зеландия после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд запросила у США 1,2 млн кв. см донорской кожи для пересадки пострадавшим от ожогов. Об этом в среду сообщил телеканал TVNZ, отмечает УНН.

По словам начальника управления здравоохранения округа Манукау города Окленд Питера Уотсона, донорскую кожу в Новую Зеландию уже направили Банк донорских тканей австралийского штата Виктория и Донорская служба органов и тканей города Сидней. Всего Австралия передала для последующей пересадки пострадавшим уже 20 тыс. кв. см тканей.

Извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, началось 9 декабря около 14:15 по местному времени (03:15 по киевскому времени). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

По данным полиции, в момент извержения в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая, Малайзии. Один человек погиб, еще 38 были доставлены в больницу округа Вакатана, где позже пятеро из них умерли. Судьба восьми человек, которые остались на острове по-прежнему неизвестна.

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