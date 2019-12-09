Кількість загиблих через виверження вулкану у Новій Зеландії зросла до п’яти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Через виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд) у Новій Зеландії загинули п’ятеро людей. Багато людей залишаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New Zealand Herald.
"Щонайменше п’ять людей загинули через виверження вулкану на острові Вахаарі (Вайт-Айленд). Багатьох людей досі не знайшли", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що досі розшукують туристів круїзних суден та жителів острова, які могли постраждати від виверження.
"Деякі туристи були з круїзного судна "Овація моря", але поліція не повідомляє їхнє громадянство", - додали у ЗМІ.
Вказано, що поліція досі не знає, чи залишились на острові ті, хто вижив.
Також повідомляється про п’ятьох загиблих, яких вивезли із острова. Ще 18 осіб - отримали опіки.
Нагадаємо, у Новій Зеландії почалося виверження вулкану на острові Вайт-Айленд.
Також повідомлялось, що раніше від виверження загинула одна людина.