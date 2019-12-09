У Новій Зеландії через виверження вулкану загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Новій Зеландії через виверження вулкану Вахаарі (Вайт-Айленд) загинула щонайменше одна людина, близько 50 людей зникли безвісти. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New Zealand Herald.
"Щонайменше одна людина загинула після того, як сьогодні вибухнув острів-вулкан Вахаарі (Вайт-Айленд). Декілька людей зникли безвісти. Підтверджений один випадок смерті, і, ймовірно, їх буде ще більше", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що поки їхати на острів поліції та рятувальникам небезпечно, адже він покритий попелом та вулканічними речовинами.
"23 особи були вивезені з острова. Кількість людей, що залишилися на острові, невідома, але вважається, що на момент виверження було близько 50 людей, які перебували на острові чи біля нього", - зазначили в ЗМІ.
Також повідомляється, що наразі триває активний пошук, але є вірогідність, що впродовж доби станеться повторне виверження.
"Люди, яких вдалось врятувати, отримали опіки. Можна побачити людей, покритих попелом, яких привозять на вертольотах", - додали у ЗМІ.
Вказано, що дим від виверження піднявся в повітря на 12 тисяч метрів. Попіл продовжує падати на острів.
Нагадаємо, у Новій Зеландії почалося виверження вулкану на острові Вайт-Айленд.