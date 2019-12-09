В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Новой Зеландии из-за извержения вулкана Вахаари (Уайт-Айленд) погиб как минимум один человек, около 50 человек пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New Zealand Herald.
"По меньшей мере один человек погиб после того, как сегодня взорвался остров-вулкан Вахаари (Уайт-Айленд). Несколько человек пропали без вести. Подтвержден один случай смерти, и, вероятно, их будет еще больше", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что пока ехать на остров полиции и спасателям опасно, ведь он покрыт пеплом и вулканическими веществами.
"23 человека были вывезены с острова. Количество людей, оставшихся на острове, неизвестно, но считается, что на момент извержение было около 50 человек, которые находились на острове или у него", - отметили в СМИ.
Также сообщается, что в настоящее время идет активный поиск, но есть вероятность, что в течение суток произойдет повторное извержение.
"Люди, которых удалось спасти, получили ожоги. Можно увидеть людей, покрытых пеплом, которых привозят на вертолетах", - добавили в СМИ.
Сказано также, что дым от извержения поднялся в воздух на 12 тысяч метров. Пепел продолжает падать на остров.
Напомним, в Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд.